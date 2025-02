Ilgiorno.it - Il Toro, i Banditi ed Emis Killa: “Il francese accoltellato? Bello”. La scorta degli ultras al rapper e gli schiaffi in discoteca

MILANO – Un osservatorio privilegiato sulla vita da ultrà. Una fotografia in tempo reale delle dinamiche da curvaiolo violento. E l’ennesima dimostrazione, stando agli atti, del potere che Luca Lucci ha avuto per anni sul tifo organizzato di fede milanista (anche quando allo stadio non poteva andarci), nonché dei legami strettissimi con alcuni personaggi del mondo dello spettacolo. Il “”, portato in carcere a fine settembre come capo della presunta associazione a delinquere che faceva base al secondo anello blu di San Siro e poi accusato anche di narcotraffico e di aver ordinato l’omicidio (rimasto tentato) del rivale Enzo Anghinelli, sapeva sempre tutto: i fedelissimi lo avvisavano in diretta su Whatsapp, ricevendo complimenti o consigli su come muoversi. I messaggi istantanei sono contenuti in un’informativa della Squadra mobile datata 9 dicembre 2024 che dà conto ai pm Sara Ombra e Paolo Storari del contenuto dell’iPhone 15 Pro sequestrato a Lucci il giorno dell’arresto.