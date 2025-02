Lanazione.it - Il territorio trascurato che si ribella

Leggi su Lanazione.it

Bella la Maremma, non è da meno l’Isola d’Elba. E come quasi tutte le cose belle sono anche fragili, perché l’ambiente che ne è il fiore all’occhiello ha bisogno di attenzioni e di cure. Altrimenti può accadere che la Natura trovi il modo di segnalare la sua insofferenza. Come ieri e l’altro ieri. Sono anni che i cittadini aspettano lavori fondamentali per la sicurezza idraulica e sono anni che la politica dà una pacca sulle spalle e assicura: "Certo, si faranno". Senza specificare quando, si faranno. Tanto poi i politici in Maremma e all’Elba vengono solo d’estate, col tempo buono. Arrivano e si immergono nelle acque cristalline del mare. Facendo finta di non sapere che maremmani ed elbani con l’acqua alla gola spesso ci stanno anche d’inverno.