Il teatro urbano a Milano è Limited Edition

C’è un altro quadrilatero ache non è quello della moda circoscritto tra Via Monte Napoleone, Via Manzoni, Via della Spiga e Corso Venezia, ma che si trova a sud, incastrato tra Corvetto e Rogoredo. Si tratta del quartiere in parte incompiuto di Porto di Mare che avrebbe dovuto, nell’idea di architetti e ingegneri degli anni Venti del secolo scorso, connettere – via Cremona –al Po, generando fruttuosi flussi commerciali. Quello che resta di quel canale mai del tutto realizzato è proprio un incastro di case anni Venti e Trenta che da piazzale Gabrio Rosa incontrano i nuovi palazzi popolari dell’edilizia periferica milanese. Ai poli opposti il raccordo per l’Autostrada del Sole e il parco agricolo che porta verso l’Abbazia di Chiaravalle. Contrasti forti ed estremamente concentrati come spesso accade a, città dell’innovazione e della performatività all’italiana, ma estremamente concentrata in pochi chilometri quadri, come un paesello.