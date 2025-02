Ilrestodelcarlino.it - ’Il sogno di Gramsci’. Gad Lerner racconta: il riflesso del mondo nei temi di un liceale

Nei suoidel liceo si intravedeva già il pensatore politico che sarebbe diventato. Raffinato nell’italiano, erudito nelle citazioni, sorprendente nelle intuizioni, il giovane Antonio Gramsci lascia tracce del suo pensiero futuro in tre fogli protocollo, ritrovati fortuitamente da Gadnel fondo dell’armadio della nipote di Francesco Scotti. Questi testi, che verranno letti da Giacomo Marini, ragazzo ventiduenne bolognese, sono il cuore di ’Ildi, la lettura teatrale messa in scena da Gade Silvia Truzzi, con la regia di Simone Rota, lunedì alle 21 al Teatro Duse di Bologna. Gad, cosa ha pensato deidel liceo di Gramsci? "Quando li trovai, quasi per caso nel 2022, nell’armadio di Francesco Scotti (partigiano, deputato dell’Assemblea Costituente e amico di Carlo, fratello di Gramsci ), inizialmente pensai che fossero falsi.