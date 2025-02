Ilgiorno.it - Il saluto del giovane erede

Leggi su Ilgiorno.it

Da vera matriarca Claudia Limonta Rovagnati, mamma di Lorenzo, si è fermata sul sagrato della chiesa dopo i funerali. Si è guardata attorno e ha salutato: "Ringrazio tutti i presenti per la partecipazione" ha detto, invitando poi il nipotino Paolo a fare altrettanto. "Grazie per la partecipazione", ha ripetuto il giovanissimo. Claudia Limonta ha iniziato la sua carriera nell’azienda di famiglia come direttrice marketing, dove ha contribuito alla strategia di branding e marketing che ha fatto assumere al marchio una portata di livello nazionale e internazionale. Dopo la morte del marito Paolo, nel 2008 ha assunto l’incarico di presidente e sotto la sua guida l’azienda ha raggiunto il mercato estero espandendosi in oltre 20 Paesi.C.B.