Il Russi di scena in Toscana

Ilcalcio a 5 si rituffa in campionato per difendere il suo secondo posto, posizione privilegiata per i playoff promozione. Oggi, alle 15, la formazione di Simone Bottacini sarà impegnata in trasferta alla Palestra Comunale di Santa Maria a Monte, in, dove affronterà il Pontedera. I pisani sono in lotta, con il Potenza Picena, per evitare l’ultimo posto, appena 3 punti più sotto ora dell’Audax mentre la salvezza diretta, è alla portata, visto che solo la penultima andrà agli spareggi per non retrocedere. I Falchetti, invece, sono in ottimo spolvero anche se i toscani, pur con pochi punti, sono una delle difese meno battute. Il programma: Pontedera-, Audax-Grifoni (ore 15); Grosseto-Real Fabrica (15,30); New Real Rieti-Prato (16); Imolese-Buldog Lucrezia (ore 18). Riposa: Potenza Picena.