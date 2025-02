Formiche.net - Il ruolo cruciale di Meloni nei nuovi equilibri euroatlantici. L’opinione di Mayer

Il Partito popolare europeo preme sui Conservatori e riformisti europei, e in particolare su Giorgia, affinché venga assunta una posizione più critica nei confronti della nuova amministrazione statunitense guidata da Donald Trump. Questa, infatti, tende a scavalcare l’Europa su tutti i fronti, a partire da dazi, intelligenza artificiale e Ucraina., per ora, è rimasta prudentemente in silenzio. La situazione è particolarmente difficile e la presidente del Consiglio è ben consapevole di portare sulle spalle una grande responsabilità, che da un lato fa tremare i polsi, dall’altro costituisce un’opportunità storica per il futuro dell’Europa, in grave declino nello scenario globale.L’alternativa è chiara: o le nazioni che fanno parte dell’Unione europea e della Nato si muovono in ordine sparso, oppure reagiscono con determinazione e si impegnano unite a ricostruire su nuove e solide basi l’alleanza euroatlantica.