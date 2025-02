Ilgiorno.it - Il rapinatore pendolare vinto dai sensi di colpa: si presenta alla polizia e confessa i colpi

Milano – Ilsi è pentito. Martedì 11 febbraio, il ventiquattrenne si èto negli uffici del commissariato Lambrate e ha chiesto di poter parlare con gli agenti perre cinque rapine andate in scena tra il 14 ottobre 2024 e il 9 febbraio 2025: ha detto di provare un grande senso diper quello che aveva fatto e di aver paura di non riuscire più a frenare l'impulso criminale. Il giovane, che ogni volta prendeva il treno in Friuli Venezia Giulia per raggiungere Milano, è stato arrestato e portato a San Vittore, a valle dei rapidi accertamenti investigativi per trovare riscontri alle dichiarazioni autoaccusatorie. Il pentimento Il ventiquattrenne ha spiegato ai poliziotti di via Maniago di essere disoccupato e di aver iniziato a rapinare negozi all'inizio dello scorso anno per guadagnarsi da vivere.