Il rapinatore 24enne si pente e va dalla polizia | Ho paura di non riuscire a smettere di rubare

Leggi su Open.online

Dopo aver compiuto cinque rapine in negozi di cosmetici, prodotti per la casa e abbigliamento, un giovane italiano di 24 anni si è presentato spontaneamente alladi Stato di Milano per farsi arrestare. Tra il 14 ottobre 2024 e la scorsa domenica, il ragazzo aveva messo a segno diversi colpi, fino a decidere di consegnarsi agli agenti del Commissariato Lambrate.Entrato in commissariato, ha chiesto di poter parlare con qualcuno e ha confessato le proprie azioni, spiegando di aver iniziato a rapinare i negozi a causa delle difficoltà economiche legate alla sua disoccupazione. Il giovane aveva già scontato sei mesi di carcere per una rapina commessa nel gennaio 2024 nei pressi della stazione ferroviaria di Milano Rogoredo. Dopo essere stato rilasciato, aveva vissuto con la madre, ma alla fine era tornato a delinquere.