Quotidiano.net - Il programma della finale di Sanremo 2025: cosa succederà nella quinta serata del Festival

Leggi su Quotidiano.net

, 15 febbraio– Passata ladelle cover, che quest’anno ha superato il 70% di share,è ormai in dirittura d’arrivo. Questa sera, infatti, scopriremo chi trionferà all’Ariston nel 75esimocanzone italiana, il primo dell’era Carlo Conti dopo il grande successo di Amadeus. Eccoaspettarci da questa. I co-conduttoripuntata di sabato 15 febbraio Ladelvedrà una conduzione molto ‘istituzionale’: Carlo Conti sarà accompagnato da Alessia Marcuzzi, che lo scorso anno con Fiorello era stata alla co-conduzione delpost-, e Alessandro Cattelan. Quest’ultimo, dopo i mesi di lavoro aGiovani e le nottate dedicate al Dopo, arriva finalmente all’Ariston.host and artistic director Carlo Conti (R) and Italian Tv presenter Alessia Marcuzzi attend a press conference at the 75thItalian Song, in, Italy, 15 February