Il professore privato di Courtois

Ildi.El Paìs dedica un interessante articolo a Thierry Barnerat, 60 anni, svizzero di Ginevra, che di lavoro fa ildi. O meglio è l’uomo che dopo ogni partita invia al portiere belga del Real Madrid un video di cinque-sei minuti sulla sua prestazione.«Prendo le azioni più importanti. Aggiungo commenti e animazioni al montaggio, e glielo invio via WhatsApp».Barnerat, preparatore dei portieri ed esperto tecnico Fifa, lavora come analista video personale didal febbraio 2021. Oggi a Pamplona contro l’Osasuna preparerà la sua analisi video numero 194.Dice Barnerat al Paìs:«Appena può lo vede e mi invia un messaggio vocale con i suoi commenti. Come si sentiva in una determinata situazione, come la percepiva. Thibaut è ossessionato dai dettagli per essere il migliore».