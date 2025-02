Sport.quotidiano.net - Il Picco torna a colorarsi di azzurro. Italia-Danimarca di Nations League

La nazionale di calciona femminile tornerà a recitare il ruolo della protagonista al ’’ dove il 25 febbraio affronterà la, dodicesima nazionale del ranking, un gradino sopra le azzurre. Il rinnovato impianto di via Fieschi farà nuovamente da cornice ad un evento imperdibile, dopo aver ospitato lo scorso gennaio la Supercoppa Femminile tra Roma e Fiorentina e a dicembre 2024 la sfida-Ucraina fra nazionali maschili Under 21. Chiuso il 2024 con il pareggio con la Spagna campione del mondo e con la prima storica vittoria in casa della Germania, la squadra del commissario tecnico Soncin è pronta a ripartire dalle sfide diprima con il Galles, in programma il 21 febbraio a Monza, e poi contro le danesi. Un doppio impegno che segnerà l’inizio della seconda edizione della competizione Uefa, che un anno e mezzo fa diede il via proprio alla gestione Soncin.