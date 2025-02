Sport.quotidiano.net - Il Perugia va all’attacco della Lucchese. Ipotesi tridente per il posticipo di lunedì

Leggi su Sport.quotidiano.net

Laè in pieno caos societario e con l’incertezza dei prossimi stipendi. In campo, però, la squadra di Gorgone si è ripresa con l’ultimo successo sul campo del Milan Futuro. Ildeve però guardare in casa propria, alle ultime leggerezze commesse e soprattutto a un trend esterno da invertire a partire dal prossimo impegno. Seduta al Curi per la squadra di Zauli ieri mattina, allenamento intenso e mirato con cambiamenti in vista. L’allenatore biancorosso, infatti, con la difesa in emergenza e con Kanoute e Seghetti a disposizione, potrebbe cambiare modulo per il prossimo match. Giraudo potrebbe essere a disposizione, dopo i primi giorni di riposo per un affaticamento muscolare, ma la presenza del terzino potrebbe non condizionare la scelta di un pacchetto a tre. Zauli, davanti a Gemello, potrebbe optare per Leo, Dell’Orco al centro e Plaia (o Giraudo) a completare il reparto difensivo.