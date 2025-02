Liberoquotidiano.it - Il Pd alza le tasse: ecco dove arriva la botta senza precedenti

Aumentano, in Emilia-Romagna, l'addizionale Irpef per i redditi sopra i 28mila euro e i ticket per alcune prestazioni. E a partire dal 2026 l'Irap e il bollo auto. Una manovra indigesta per i cittadini quella del presidente della Regione Emilia-Romagna, il piddino Michele de Pascale. «È una delle manovre più forti a tutela della sanità pubblica della storia di questa regione dice il governatore -, il bilancio 2024 della nostra sanità si chiuderà con 200 milioni di squilibrio a causa dei mancati trasferimenti del fondo sanitario nazionale e si rende necessario un contributo straordinario per salvaguardare il diritto alla salute degli emiliano-romagnoli». E ancora: «Ritoccare le leve fiscali non è una scelta che facciamo a cuor leggero, ne comprendiamo l'impatto e il sacrificio per famiglie e cittadini.