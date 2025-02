Ilrestodelcarlino.it - Il parcheggio del Cubo diventa riservato al personale scolastico

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ildel ‘’ sarà dedicato al. Comune e Provincia, di concerto con le dirigenze del liceo classico ‘Monti’ e del linguistico ‘Alpi’ hanno deciso di adottare una nuova - ennesima – strategia per tentare di tenere alla larga degrado e microcriminalità da una delle zone più sensibili della città, anche per via della frequentazione quotidiana di migliaia di studenti. Dunque quello che fino a oggi è sempre stato (anche) un bivacco per personaggi male assortiti impegnati in attività quanto meno nebulose, a partire da marzo diventerà uno spazio a uso esclusivo di chi lavora nel mondo della scuola. Le persone autorizzate ad accedere aldella struttura, attraverso l’utilizzo di un badge, saranno così le uniche a poter azionare il cancello metallico installato la scorsa estate all’ingresso della rampa, aprendolo e chiudendolo subito dopo il loro passaggio.