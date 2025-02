Ilgiorno.it - Il parcheggio che cambia. Cantieri a Prato Bazzi grazie a 445mila euro

Al via i lavori per la valorizzazione e il recupero deldi(vicino l’ospedale). Il progetto prevede la riqualificazione completa dell’area estesa su una superficie di circa 2.900 metri quadrati, con una ridistribuzione dei parcheggi e con un incremento significativo degli spazi a verde. I lavori incominceranno lunedì 24 febbraio. L’opera, dell’importo complessivo di 445.000, prevede particolare attenzione al rapporto tra gli spazi verdi e la zona riservata a, cercando di mantenere la connotazione dell’area comeprincipale per i servizi del centro storico e delle sue attività. Si è voluto integrare delle aiuole verdi con delle dimensioni tali da garantire l’integrità e la salute delle nuove piante in sostituzione di quelle esistenti, che presentavano scadenti e talora pessime condizioni vegetative e fitosanitarie.