Il Paradiso Delle Signore Anticipazioni | Elvira Caccia Luisa!

Colpo di scena a Ilprende una decisione drastica, ma se ne pentirà! San Valentino porta emozioni: Marcello soffre per l’assenza di Adelaide, mentre Rosa cerca di risollevargli il morale!Le nuovede Ilpromettono momenti di forte tensione e colpi di scena inaspettati.compirà una scelta drastica nei confronti di, ma le conseguenze di questa decisione la tormenteranno. Nel frattempo, Andrea Gallo si troverà nuovamente a chiedere aiuto a Salvatore per cercare di risolvere i problemi familiari. Anche Rosa sarà al centro di una svolta importante, mentre per Enrico e Marta è in arrivo un momento di dolce intimità.di casa, ma il rimorso la perseguitaDopo settimane di tensioni,arriva al limite della sopportazione.