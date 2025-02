Quotidiano.net - Il Papa ricoverato al Gemelli: "Colpito da infezione respiratoria"

Leggi su Quotidiano.net

A poco meno di due anni dall’ultimo ricovero, per risolvere chirurgicamente un’occlusione intestinale, iltorna alper un’delle vie respiratorie. Il nuovo ricovero si è reso necessario ieri mattina, al termine di una serie di udienze, "a seguito dell’acuirsi della bronchite di questi giorni", recita il comunicato della Sala Stampa vaticana diffuso in serata che restituisce una certa apprensione. Le condizioni cliniche di Francesco, 88 anni, sono definite "discrete", con la presenza di "una lieve alterazione febbrile". È comunque sereno, di buon umore e ha letto anche qualche giornale. Fino all’ultimo il Pontefice ha cercato di scongiurare il trasporto in ospedale, ma alla fine ha ceduto alle sollecitazioni dei più stretti collaboratori. Da fine dicembre è tormentato da problemi respiratori.