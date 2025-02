Dayitalianews.com - Il padre muore nell’intossicazione di massa nella RSA: “Neanche una telefonata di condoglianze, in compenso è arrivata puntuale la fattura”

Leggi su Dayitalianews.com

Si continua a indagare per le tre morti sospette di altrettanti anziani all’interno di una RSA a Firenze, causate probabilmente da un’intossicazione alimentare. Intanto Lucia Samuelli, la figlia dell’86enne Gianpiero Samuelli che è deceduto, ha raccontato di non aver avutoun messaggio dida parte dell’RSA, che inle ha mandato laper i 9 giorni di degenza del, circa 600 euro.Il racconto di Lucia SamuelliLucia Samuelli ha dichiarato al Corriere della Sera e a La Nazione che da parte dell’RSA non èalcunané messaggi di cordoglio, insi è vista recapitare puntualmente ladi 600 euro per i 9 giorni di degenza del. Ha anche lamentato una notevole freddezza da parte dell’ospedale nel comunicarle il decesso del