Ilrestodelcarlino.it - Il nome inciso sulla fede nuziale fa arrestare un truffatore a Numana

Ildi una donna,nella, faun. In manette è finito un 38enne campano che giovedì pomeriggio aveva appena beffato una donna di 84 anni, a. L’anziana aveva ricevuto una telefonata sul telefono di casa, in tarda mattinata, di un uomo che si era spacciato per suo nipote. "Sono nei guai, ho comprato un computer ma non ho i soldi per saldare il conto. Se non pago mi denunciano nonna. Passerà un mio amico a prendere i soldi, ti prego aiutami". L’84enne, ingannata dalla voce, ha preparato 680 euro che aveva in casa e tutti i gioielli che teneva: bracciali, collane, orecchini e anche lacon il suo. Tutto oro per un valore di 3.300 euro di preziosi. Dopo mezz’ora è arrivato un uomo a cui ha consegnato i gioielli. Solo più tardi aveva iniziato a capire che forse quella era stata una truffa.