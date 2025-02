Napolipiu.com - Il Napoli ritrova Buongiorno nella tempesta

Secondo quanto riportato da Raffaele Auriemma su Tuttosport oggi in edicola, il Napoli si prepara a ritrovare la sua solidità difensiva grazie al rientro di Buongiorno, assente dal 14 dicembre e pronto a tornare titolare nella sfida contro la Lazio. L'ex Torino è stato un elemento chiave nella prima parte di stagione, con numeri che certificano il suo impatto: con lui in campo, il Napoli ha subito solo 8 reti in 15 partite, collezionando 9 clean sheet. Inoltre, come evidenziato da Auriemma su Tuttosport, Buongiorno è il miglior difensore del Napoli per palloni intercettati (23), oltre ad essere tra i migliori per palloni recuperati (40) e duelli vinti (66). L'assenza dell'ex granata ha coinciso con il momento più complicato per la difesa partenopea, che nelle ultime 4 partite di campionato ha sempre subito almeno un gol, la striscia negativa più lunga della stagione.