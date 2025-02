Tvplay.it - Il Napoli pareggia ancora, Dia spegne i sogni di Conte: è 2-2 con la Lazio

Da pochi minuti è terminata la gara tra ladi Baroni ed ildicon il risultato finale di parità di 2-2.Ilnon parte benissimo, visto che laè pericolosa con una punizione di Nuno Tavares respinta da Meret. Al 6?, invece, Isaksen porta in vantaggio i suoi con una grandissima conclusione dalla distanza.Il, Diadi: è 2-2 con la(LaPresse) tvplay.itLa squadra di Antonio, però, non demorde. Anzi, ilqualche minuto dopo con il gol realizzato da Giacomo Raspadori. Da sottolineare il bellissimo scambio tra Romelu Lukaku e l’ex giocatore del Sassuolo.Il primo tempo, dopo un inizio davvero intenso, vive una fase di sostanziale equilibrio rotto dal tiro di Rovella deviato in angolo da Alex Meret.