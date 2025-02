Liberoquotidiano.it - Il Napoli non sa più vincere: rimontato dalla Lazio all'87', è 2-2. Ride solo Inzaghi

Ilnon riesce ain rimonta all'Olimpico contro la. La squadra di Baroni gioca una bella partita e trova il gol del 2-2 all'87' con Dia, nell'anticipo della 25esima giornata di Serie A. Dopo i gol di Isaksen e Raspadori nel primo tempo, arrivano l'autogol di Marusic al 64' e il definitivo pareggio di Dia nella ripresa. Con questo pareggio, il terzo consecutivo, la squadra di Antonio Conte resta in vetta alla classifica di Serie A ma a 56 punti, a+2 di vantaggio sull'Inter che domani giocherà a Torino contro la Juventus. Ancora un mezzo passo falso per gli azzurri che hanno pagato le molte assenze. Ladi Baroni si porta invece a 46 punti, a +3 sulla stessa Juventus, quinta. Baroni per il big match dell'Olimpico sceglie Pedro al posto di Dia, non al meglio. In avanti gioca Castellanos, supportato da Zaccagni e Isaksen sulle corsie laterali.