Il Napoli ha ritrovato il suo carattere Quel chi posso metteredi Conte è un grido di dolore

Ilnapolista.it - Il Napoli ha ritrovato il suo carattere. Quel “chi posso mettere”di Conte è un grido di dolore

Leggi su Ilnapolista.it

Stesso stadio, stessa porta. Ma ilhail suo, ritroverà la solidità difensivaStesso stadio, stessa porta. Qualche minuto prima rispetto al gol di Angelino. Illascia altri due punti sul terreno dell’Olimpico, stavolta contro la Lazio. Finisce 2-2 ed è dura affermare che il risultato non sia giusto. Anche se fino al minuto 87 ilera davanti 2-1 grazie a un rocambolesco autogol dei laziali. In questo momento ilnon è più invulnerabile come prima. Quando subisci gol, diventa più dura vincere. Questo oggi è il problema del, oltre ali che conosciamo. È il terzo pareggio consecutivo. A nostro avviso non c’è da fasciarsi la testa. C’è una situazione di emergenza cominciata col mercato e la mancata sostituzione di Kvara e proseguita con una serie di infortuni.