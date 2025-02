Pordenonetoday.it - Il Movimento 5 stelle: "Bene l'esperimento di Marco Salvador, Pordenone ritrovi il valore del civismo"

Leggi su Pordenonetoday.it

"Guardiamo con simpatia ed estrema attenzione la discesa in campo dia capo di liste civiche che mai come nel caso di elezioni per il sindaco sono la vera espressione delle città, mai di parte e fuori da logiche partitiche contrapposte a tutto favore della gente che vive a.