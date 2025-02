Ilgiorno.it - Il mondo della scuola piange la professoressa. Maria Rosa Frepoli. Oggi l’ultimo saluto

Leggi su Ilgiorno.it

Una docente stimata e molto amata dagli studenti. Ilricorda, vedova Bedognè, 83 anni. Laha insegnato lettere diversi anni all’Istituto per geometri Maurizio Quadrio di Sondrio. La piangono il figlio Cesare e le nipotie Gisella. La benedizione saràalle 9, nella sala del commiatocasa funeraria Sof, in via Gianoli 9, nel capoluogo. Seguirà la cremazione.