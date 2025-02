Agrigentonotizie.it - Il mondo della musica piange Peppe Cammarata, scomparso il chitarrista che sorrideva sempre

Leggi su Agrigentonotizie.it

Ilagrigentinoè prematuramente. Se ne’è andato via troppo giovane, quando aveva superato non di molto il mezzo secolo di vita. Molto conosciuto ad Agrigento e non solo, ha condiviso il palco per tanti anni con la sua compagna, ma anche con altri artisti che.