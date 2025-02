Il metadone l’eroina il fidanzato | il giallo della morte di Camilla Sanvoisin

Leggi su Open.online

, figlia del produttore televisivo Axel Egon, è stata trovata morta nell’appartamento delGiacomo Celluprica. Secondo i medici si tratta di un arresto caridaco. Celluprica, 35 anni, figlio di una famiglia di gioiellieri di Vigna Clara, ha chiamato i soccorsi alle 5.50: «Correte – ha detto agli operatori del 118 – la mia compagna sta molto male, non risponde». Poi ha ammesso di aver fatto uso di droga con la compagna. «Quando mi sono risvegliato, non reagiva», ha detto al 118.IlGli investigatori hanno effettuato una perquisizione nell’abitazione di via Anna Foà, nell’ultimo complesso immobiliare nella zona dei Casali del Pino, al confine con una proprietàfamiglia Fendi. La coppia abitava lì da un anno in affitto. Per Celluprica è scattato il fermo per il possesso di stupefacenti ai fini di spaccio: in casa è stato rinvenuto delin dosi superiori rispetto a quelle prescritte.