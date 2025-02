Messinatoday.it - Il Messina torna a casa con un punto dalla trasferta di Benevento

Leggi su Messinatoday.it

Ilha conquistato un meritatosul campo del, dove la partita, valida per la 27^ giornata del campionato di serie C, è terminata con il punteggio di 0 a 0. Per i giallorossi si tratta del quarto risultato utile di fila. Inizio tattico con le squadre che non affondano i.