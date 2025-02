Napolipiu.com - Il Mattino: “Mazzocchi, riscatto all’Olimpico”

Il: “”">Secondo quanto riportato da Iloggi in edicola, il Napoli di Antonio Conte si prepara ad affrontare la Lazio con un cambio radicale di modulo. L’emergenza causata dagli infortuni di Spinazzola, Olivera e Neres costringe il tecnico salentino a rinunciare al 4-3-3 e a varare un 3-5-2, sacrificando Politano e affidandosi asulla fascia sinistra.La scelta è dettata dalla necessità di garantire equilibrio difensivo e sfruttare il rientro di Buongiorno, pronto a riprendersi una maglia da titolare dopo quasi due mesi di stop. Il difensore ex Torino completerà il reparto arretrato con Juan Jesus e Rrahmani, mentre sulle fasce agirannoe Di Lorenzo.In attacco, al fianco di Lukaku, ci sarà Raspadori, che torna titolare dopo mesi e avrà il compito di muoversi attorno al belga per creare spazi e imprevedibilità.