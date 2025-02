Ilrestodelcarlino.it - "Il match con la Lube non è stato un episodio"

C’è molta più serenità nel clan di Modena Volley, dopo i tre punti ottenuti con laCivitanova e una classifica che ormai vede i play off a un passo. Proveranno a fare l’ultimo step domani a Padova, i ragazzi allenati da Alberto Giuliani, contro la terzultima in classifica che deve guadagnare punti per allontanare lo spettro della zona rossa. "Vogliamo fare punti anche noi però" sottolinea Paul Buchegger, l’attaccante più costante della stagione, una furia anche nei primi due set contro Civitanova ma poi finito in panchina per far spazio all’eroe del giorno, Ikhbayri. Un Buchegger che è convinto dei mezzi di una Valsa Group rinfrancata. Buchegger, partiamo dal bel 3-1 di sei giorni fa. "Una bella vittoria, quella con la, una vittoria che ha portato tanto entusiasmo anche in questa settimana, nella quale abbiamo lavorato bene per prepararci alla sfida di Padova".