Il manifesto di Pippo Inzaghi | Avrei firmato per questa classifica

Un discorso per tenere alto il morale della squadra, perché dopo ogni caduta segua sempre una risalita. Martedì infatti, alla ripresa degli allenamenti, è stato il direttore sportivo Davide Vaira a trasformarsi in motivatore. Un retroscena raccontato dallo stesso allenatore del Pisa Filippo. "Vaira martedì ci ha detto una cosa importante, riportandoci alla realtà - confessa-. Ci ha detto: ‘se a Bormio ci avessero detto che, dopo una partita persa col Cittadella, potevamo essere a quattro punti dalla terza, a 22 dalla nona e a 13 dalla quarta, avremmo pensato di sognare’. Eè la realtà, è il duro lavoro e l’impegno che ci hanno portato ad averestraordinaria. Siamo consci della nostra forza". Quasi unquello dell’allenatore del Pisa. Il ko interno col Cittadella non ha lasciato strascichi: "La squadra arriva bene.