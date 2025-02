Superguidatv.it - Il Gusto di Casa, la nuova serie televisiva culinaria arriva su Disney+

Leggi su Superguidatv.it

Ildidi National Geographic,sudal 24 febbraio. Condotta da Antoni Porowski, sarà un viaggio alla scoperta dei sapori della cucina. Previsti anche celebri special guest, come Awkwafina, Henry Golding, James Marsden, Florence Pugh, Issa Rae e Justin Theroux. Scopriamo insieme qualcosa di più su questo titolo.Ildi– latv dedicata al cibo di Antoni PorowskiIn questa docuogni piatto racconta una storia. In arrivo a fine febbraio su, Ildiseguirà Antoni Porowski, esperto culinario e star di Queer Eye, vincitore di un Emmy® Award, in dei viaggi alla scoperta delle radici gastronomiche ancestrali di alcuni ospiti famosi. Tra cibo, cultura e scoperta personale, dalle strade italiane alle lussureggianti giungle del Borneo, ogni episodio esplorerà il ricco patrimonio che si cela dietro le antiche ricette di famiglia.