Fanpage.it - Il fumo rimasto sui vestiti o nei capelli può essere dannoso per i neonati? La guida per i parenti fumatori

Leggi su Fanpage.it

Incontrare per la prima volta un neonato è un momento molto delicato, per questo è importante mettere in pratica alcune accortezze per difenderlo da possibili problematiche legate alla sua salute, soprattutto se si è dei