Il dramma di Andrea Palermo | Mia figlia è stata portata via dalla madre quando aveva 3 anni Non la vedo dal 2014 vorrei riabbracciarla

Leggi su Open.online

Sono passati più di diecidall’ultima volta in cuiha visto suaMatilde. Era l’estate dele la piccolaappena tre. Oggi ne ha quasi quattordici ma lui non ha idea di che fine abbia fatto. Sa solo che quel giorno di oltre diecifa è scomparsa all’improvviso insieme alla: «Purtroppo di Matilde non c’è alcuna traccia, nemmeno in un registro scolastico o in qualche ospedale per un’eventuale cura. Lo stesso si può dire per la. Sembrano sparite nel nulla», racconta a Repubblica l’uomo, un imprenditore di Sesto San Giov, alle porte di Milano.Diecidi indaginiNelle ricerche della piccola Matilde e di sua, Carlotta Morri, è impegnata anche l’Interpol. Ma resta il fatto che in oltre diecinon si è riusciti a scoprire praticamente nulla.