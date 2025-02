Quotidiano.net - Il dibattito sul Fine vita. La maggioranza alza gli scudi: "Una legge? Tocca al Parlamento"

e Giulia Bonezzi Serena, cinquant’anni, malata di sclerosi multipla da trenta, paralizzata, è morta il mese scorso a casa sua con il suicidio assistito, il supporto dell’associazione Luca Coscioni e un farmaco fornito dal servizio sanitario lombardo. È l’undicesima persona ad aver avuto il via libera in base alla sentenza del 2019 della Corte Costituzionale sul caso Cappato-dj Fabo e la sesta a poter effettivamente procedere in Italia. Serena è la prima ad aver ottenuto l’ok in Lombardia, a nove mesi dalla richiesta; quattro su sette degli italiani sinora accompagnati dai volontari di Soccorso civile a morire in Svizzera erano lombardi, l’ultima dopo aver atteso due mesi e mezzo una risposta. "Abbiamo seguito il dettame della Consulta", hanno ribadito il governatore leghista Attilio Fontana e l’assessore al Welfare Guido Bertolaso al quale, tuttavia, l’alleato FdI ha annunciato un’interrogazione sulla fornitura del farmaco da parte del servizio pubblico.