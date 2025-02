Ilrestodelcarlino.it - Il derby lungo la via Emilia: "Per evitare la sfida con Forlì serve il dialogo tra i due comuni"

Cesena candidata a città capitale della cultura nel 2028 – comedopo l’annuncio in consiglio comunale del sindaco Gian Luca Zattini – fa discutere già prima che venga discussa in consiglio comunale giovedì 20 febbraio la mozione di Cesena 2024, forza politica di maggioranza, che richiede di procedere con la candidatura. Il finanziamento ministeriale per chi si accaparrerà il titolo è di un milione di euro. "Ad oggi è possibile che partano due percorsi paralleli – afferma l’assessore Camillo Acerbi – e la questione va affrontata dal punto di vista politico e amministrativo. Per collaborare, innanzitutto, bisogna volerlo fare, senza dietrologie. Il bando caldeggia che chi si presenta abbia il sostegno dell’intero territorio come successe a Rimini e Ravenna in passato. Ma Rimini chi sosterrebbe se sia Cesena chele chiedessero il supporto? Sarebbe una situazione complessa.