Il derby dei rossoblù

Sono soltanto due gli anticipi in programma oggi tra i dilettanti (tutti in campo alle ore 15): occhio, però, al tempo, con le precipitazioni (anche nevose) che potrebbero far saltare altre gare oltre quelle di Seconda e Terza categoria. Dovevano essere, infatti, cinque gli appuntamenti di oggi, ma il comitato di Reggio Emilia ha rinviato tutte le gare in programma oggi e domani di Seconda e Terza, oltre che dei campionati giovanili (rinviate anche le gare che dovevano disputarsi su campo sintetico). Dovrebbe giocarsi regolarmente, in Eccellenza, iltuttotra Vianese (43) e Sporting Scandiano (19). La gara, proprio per scongiurare il rischio rinvio (per Eccellenza, Promozione e Prima categoria spetta al comitato regionale la decisione) si giocherà sul sintetico di Castelvetro: la Vianese viene da tre vittorie di fila, mentre lo Sporting non vince da sette gare.