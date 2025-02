Ilrestodelcarlino.it - Il dem Ricci a casa Di Mulo:: "Un esempio di resilienza"

"Una famiglia simbolo dei valori e delle tradizioni che hanno fatto grandi le Marche, undi". Così l’europarlamentare del Pd, Matteo, ha commentato dopo la cena indella famiglia Di, che vive ancora in una situazione abitativa temporanea ad Amandola. Si tratta della prima iniziativa del format ‘Un marchigiano alla porta’, che lo vedrà portare l’Europa e del buon vino adelle famiglie per ascoltare i loro problemi e le loro riflessioni. "Queste persone reggono da sole un’azienda zootecnica dopo aver resistito al terremoto – commenta Matteo- sono questi i marchigiani che vogliamo raccontare in Europa per far comprendere chi siamo. Questa cena per me è stata un’occasione per ascoltare persone che fanno grande la nostra regione, loro sono stati forti nel resistere e decidere di rimanere qui continuando ad investire nella loro azienda familiare, le istituzioni ora devono comprendere che è necessario velocizzare i processi di costruzione e porsi il problema del ritorno, poiché non tutti sono rimasti dopo il terremoto, che lascia uno shock emotivo nelle persone.