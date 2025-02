Ilgiorno.it - Il crollo della produzione industriale e la resistenza di Milano

VilloisIldel 7%di dicembre 2025 fa seguito ad altri 22 mesi di diminuzioni che sommati portano a superare il calo del 8%, una percentuale particolarmente significativa che non ha eguali, se non durante il periodo covid. Paradossalmente a fare la differenza in peggio è stato in nord italia, mentre il sud ha limitato al 6% il calo. A determinare lo scivolone hanno concorso una serie di componenti endogene, tra le quali spicca la deindustrializzazione in corso da anni, che è stata particolarmente rilevante per le grandi imprese, le quali, fino a inizio di questo secolo, costituivano il pilastro produttivo, mentre tra le esogene ha avuto rilevanza il brusco e duraturo calo delle produzioni tedesche, le quali, per le nostre filiere, rappresentano il primo sbocco dell’export.