Lanazione.it - Il coro di Papplewick si esibisce in duomo

La santa messa delle 18 che si celebra oggi inè accompagnata daldiSchool (nella foto), del distretto reale di Windsor, nel Regno Unito. Ilè composto da 23 ragazzi e fa parte di un prestigioso college britannico del distretto reale di Windsor dove lo studio della musica e del canto fa parte del syllabus istituzionale. Si“a cappella” senza bisogno di accompagnamento musicale. L’esibizione prevede brani specifici per ciascuno dei vari momenti della celebrazione religiosa offertorio, comunione. Tra i brani in programma presenta “Cantate domino” (Pitoni), “Ave Maria” (Arcadelt) e “Mass of St Thomas” (Thorne).