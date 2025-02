Brindisireport.it - Il collaboratore: "Movimentavamo tantissima droga, ma ora non ho più nulla"

Leggi su Brindisireport.it

BRINDISI - Sì, lui ha parlato, per conoscenza in prima persona, di "centinaia di scarichi di", ma adesso "non ho più niente". Si è svolto ieri, venerdì 24 febbraio 2025, il contro esame deldi giustizia Pierluigi Chionna, nell'ambito di un processo a carico di sette persone.