Ilnapolista.it - Il City ha vinto la prima battaglia legale contro la Premier League sulle sponsorizzazioni di Stato (Telegraph)

“Il Manchesterha ottenuto una vittoria importante nell’ultimo round della suacon la, dopo che le norme finanziarie in vigore tra il 2021 e il 2024 sono state dichiarate nulle e inapplicabili“. Lo scrive il.Leggi anche: Illadi: “le nuove regole “apt” sono illegali”Ilha quindiuna delle tante battaglie legalila, quella relativa alle “normetransazioni tra parti associate (Apt)” che erano illegali, in particolare “per quanto riguarda l’esenzione dei prestiti agli azionisti dai calcoli finanziari, spingendo ila dichiarare nullo l’intero sistema Apt”.Tra Manchesterè 1-0 per ilL’interpretazione delè stata quindi giudicata corretta e confermata anche per “il periodo di tre anni successivo all’acquisizione del Newcastle United da parte del Saudi Arabia Public Investment Fund nel 2021, una sentenza che potrebbe esporre laad ulteriori azioni legali da parte dei club interessati“.