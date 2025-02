Ilgiorno.it - Il circuito Sogepi al club Villa Paradiso

Le previsioni meteo non hanno fermato i golfisti che hanno raggiunto il Golfper la seconda tappa del. Carlo Felicetti ha vinto con 92 colpi, risultato di tutto rispetto in relazione alle condizioni del terreno, appesantito dalla pioggia. In prima categoria Carlo Porini (25) ha superato Massimiliano Calegari (22). In seconda categoria Paolo Di Rocco è stato autore di un giro perfetto realizzando 42 punti e lasciando a sette lunghezze il bravo Alessandro Guardassoni. I giocatori sono poi scesi nuovamente in campo per la gara Golf, Food and Friendship, giocata con formula Louisiana a coppie. Carlo e Roberto Porini si sono imposti con 73 colpi. Nella categoria netta Paolo Di Rocco e Pierre Afif (36) hanno avuto la meglio su Armando Sartori e Massimiliano Calegari.