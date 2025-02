Ilrestodelcarlino.it - Il Carpi oggi a Pontedera: "Crocevia determinante"

è unper la nostra stagione". Cristian Serpini fotografa così la trasferta chealle 17,30 porta ilin Toscana. Le 4 sconfitte nelle ultime 5 gare hanno rallentato la marcia dei biancorossi, a ancora a +3 sui playout e come prima di Legnago e Sestri il tecnico sottolinea il valore della gara. "Siamo equidistanti da playoff e playout – spiega - e questa gara può determinare un passo in avanti o il rischio di essere risucchiati, non va sbagliato l’approccio, come accaduto alcune volte, pretendo il massimo dai ragazzi". Ilha segnato un solo gol su azione nelle ultime 7 gare e affronta un avversario lanciato da 3 successi di fila. "E’ vero – prosegue - l’attacco da un po’ non segna ma penso che colripartiremo proprio dai gol dell’attacco.