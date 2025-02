Quotidiano.net - Il cardinale Tagle fra gli ultimi a parlargli: "Faticava a respirare, ma Bergoglio era lucido"

È stato fra gliad incontrare il Papa prima del ricovero in ospedale. Il suo nome campeggiava al’inizio del’elenco ufficiale delle personalità ricevute in udienza ieri mattina a Santa Marta, diffuso dalla Sala stampa vaticana. E proprio dalle parole delLuis Antonio, 67 anni, pro prefetto del Dicastero per l’evangelizzazione – di cui il prefetto è lo stesso Pontefice – si percepisce tutta la sofferenza provata danelle ultime ore e anche come il suo trasporto al Policlinico Gemelli sia stato a suo modo auspicato dai suoi più stretti collaboratori, ma non certo programmato. Eminenza, come ha visto il Papa?"Di persona, da vicino, mi sono reso conto della sua difficoltà a. A mio giudizio è meglio che sia stato ricoverato al Policlinico Gemelli". L’ha trovato assopito?"No, no, era, ha seguito perfettamente tutti gli argomenti al centro della nostra udienza.