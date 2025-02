Sport.quotidiano.net - Il cammino dei Canarini. Fermana, col Notaresco servono solo i tre punti

Squadra attenta e concentrata, motivazioni al massimo e l’attesa che sale per una sfida diretta che pesa molto in ottica salvezza. E’ il conto alla rovescia più importante della stagione fino ad ora per lache domani alle 14,30 riceve la visita del fanalino di coda. Squadra abruzzese guidata da qualche settimana da Massimo Silva, lo scorso anno a Fermo sulla panchina della Primavera canarina nella seconda parte di stagione. E il suo arrivo in casa rossoblù ha portato una mini svolta perché nelle ultime due gare sono arrivai quattrocon il successo in casa dell’Atletico Ascoli e il pari interno con la Recanatese. Insomma non una squadra alla deriva ma una formazione che ci crede e che punta sul rodato 3-5-2 con in avanti un Infantino da prendere con le molle perché capace di colpire in qualsiasi momento.