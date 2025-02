Il boss del Real Madrid Carlo Ancelotti discute 1 miliardo di € 1 miliardo di offerte per Vinicius Jr

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-14 19:55:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals:è “stufo di ascoltare” domande relative al futuro diJr, ma insiste che non è preoccupato che ilpossa perdere l’ala in una squadra dall’Arabia Saudita.I ieri sono emersi ieri secondo cui l’ala del Brasile ha incontrato i capi della League Saudi Pro nel 2023 e gli è stato offerto un accordo di cinque anni per un valore di 1di euro e che la proposta rimane sul tavolo.I rappresentanti diJr considerano l’offerta “senza precedenti e non reiettabili”, secondo Radio Marca, ma il giocatore ha detto dopo la vittoria della Champions League di martedì a Manchester City che voleva rimanere a.Il futuro diJr ha rimbombato per un po ‘di tempo e si ritiene che il club sia desideroso di firmare un’estensione al suo attuale contratto che scade nel 2027.