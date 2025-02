Lanazione.it - Il 18 febbraio tornano le celebrazioni per l’Elettrice Palatina

Firenze, 152025 - Si avvicina il 18, giornata delledell’anniversario del, che quest’anno sarà dedicata non solo alla cultura e all’arte ma anche alla prevenzione del tumore al seno. Per ricordare l’ultima discendente dei Medici granduchi di Toscana, colei che inventò la prima forma di tutela del patrimonio, vincolando per sempre le collezioni di opere d’arte della famiglia a Firenze e alla Toscana, quest’anno si moltiplicano le iniziative. Il programma dellesi apre con il tradizionale Corteo storico fiorentino con partenza da Palagio di Parte Guelfa alle ore 10.20 direzione Palazzo Vecchio. Alle 11 si svolgerà la cerimonia di deposizione della corona di fiori sulla tomba delalle Cappelle Medicee. A seguire, intorno alle 11.