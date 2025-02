It.insideover.com - ICE, ovvero: come il Governo Usa controlla sui social chi osa criticarlo

Monitoraggio delle critiche online: L’ICE, l’agenzia federale statunitense per l’immigrazione e le dogane, sta pianificando di monitorare attivamente imedia per individuare e analizzare discussioni critiche verso la sua operatività.Ampliamento del raggio d’azione: Oltre al suo ruolo tradizionale di applicazione delle leggi sull’immigrazione, l’ICE intende utilizzare strumenti avanzati per scansionare contenuti "negativi" o potenzialmente minacciosi, inclusi semplici commenti critici.Tecnologie invasive: Il piano prevede l’uso di riconoscimento facciale, analisi del sentiment e ricostruzione delle identità offline, sollevando preoccupazioni sulla libertà d’espressione e la privacy.Obiettivo dichiarato: L’agenzia giustifica il programmanecessario per prevenire minacce ai suoi agenti e strutture, ma i dettagli rivelano un approccio di sorveglianza di massa.